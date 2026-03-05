В России объяснили резкую реакцию Алиева на атаку дронов со стороны Ирана

Притчин: Азербайджан занял нейтральную позицию в конфликте Ирана с США

Азербайджан занял нейтральную позицию в конфликте Ирана с США и Израилем, поэтому Баку пока воздерживается от прямых антииранских шагов. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал заведующий сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН Станислав Притчин.

Накануне два иранских дрона атаковали аэропорт в Нахичевани. Позже президент Азербайджана Ильхам Алиев собрал заседание Совета безопасности республики, где назвал произошедшее террористическим актом и обвинил в нем власти Ирана.

Кроме того, политик назвал власти Исламской Республики «бесчестными людьми», привел в боевую готовность армию, а также призвал Тегеран принести извинения за атаку.

Мы видим, что реакция в Баку была достаточно жесткая. Алиев не стеснялся в выражениях и достаточно прямолинейно обвинил Иран. Хотя с точки зрения активных шагов, Азербайджан, несмотря на то, что оставляет за собой право отвечать, пока воздерживается от дальнейших действий Станислав Притчин заведующий сектором Центральной Азии, ИМЭМО РАН

Эксперт считает, что администрация Алиева будет вести коммуникацию с Тегераном для прояснения ситуации и совместного расследования инцидента.

Притчин при этом не исключает, что имела место провокация от заинтересованных прокси-сил с целью втянуть Азербайджан в конфликт против Ирана. «Азербайджан занял нейтральную позицию по конфликту, тем самым обеспечив безопасность северных границ Ирана, что очень ценно для Тегерана в нынешней конфигурации», — подытожил эксперт.

В ходе своей речи во время заседания Совбеза Ильхам Алиев также высказался о проживающих в Иране азербайджанцах. По его словам, Азербайджан является местом надежды для многих из них.