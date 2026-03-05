В России объяснили резкую реакцию Алиева на атаку дронов со стороны Ирана

Азербайджан занял нейтральную позицию в конфликте Ирана с США и Израилем, поэтому Баку пока воздерживается от прямых антииранских шагов. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал заведующий сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН Станислав Притчин.
Накануне два иранских дрона атаковали аэропорт в Нахичевани. Позже президент Азербайджана Ильхам Алиев собрал заседание Совета безопасности республики, где назвал произошедшее террористическим актом и обвинил в нем власти Ирана.
Кроме того, политик назвал власти Исламской Республики «бесчестными людьми», привел в боевую готовность армию, а также призвал Тегеран принести извинения за атаку.
Мы видим, что реакция в Баку была достаточно жесткая. Алиев не стеснялся в выражениях и достаточно прямолинейно обвинил Иран. Хотя с точки зрения активных шагов, Азербайджан, несмотря на то, что оставляет за собой право отвечать, пока воздерживается от дальнейших действий
Эксперт считает, что администрация Алиева будет вести коммуникацию с Тегераном для прояснения ситуации и совместного расследования инцидента.
Притчин при этом не исключает, что имела место провокация от заинтересованных прокси-сил с целью втянуть Азербайджан в конфликт против Ирана. «Азербайджан занял нейтральную позицию по конфликту, тем самым обеспечив безопасность северных границ Ирана, что очень ценно для Тегерана в нынешней конфигурации», — подытожил эксперт.
В ходе своей речи во время заседания Совбеза Ильхам Алиев также высказался о проживающих в Иране азербайджанцах. По его словам, Азербайджан является местом надежды для многих из них.