15:35, 5 марта 2026

Алиев потребовал от Ирана извинений и посадок

Алиев: Иран должен принести извинения Баку и привлечь виновных к ответственности
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Иран должен принести извинения Баку за удар дронами по Нахичевани и привлечь виновных к уголовной ответственности. Срочных мер от Тегерана потребовал президент Азербайджана Ильхам Алиев, передает агентство Azertag.

«Иранские официальные лица должны дать объяснения азербайджанской стороне, принести извинения, а виновные в этом террористическом акте должны быть привлечены к уголовной ответственности», — заявил азербайджанский лидер.

Он также напомнил, что накануне почтил память верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Два иранских дрона атаковали Азербайджан 5 марта. В связи с инцидентом МИД Азербайджана вызвал посла Ирана Моджтаба Демирчилу.

