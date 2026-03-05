Алиев привел армию в готовность

Алиев привел в готовность армию для проведения операций после удара Ирана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев привел в готовность армию для проведений операций после удара Ирана беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) по аэропорту в Нахичевани. Его слова приводит портал Azertag.

«Наши Вооруженные силы — Министерство обороны, Государственная пограничная служба и все другие спецподразделения — приведены в состояние мобилизации номер один и должны быть готовы к проведению любой операции. На этом пока все», — сказал глава государства.

Ранее азербайджанские СМИ сообщали, что иранский дрон упал в аэропорту Нахичевани, столице одноименного автономного региона в составе закавказской республики. На опубликованных кадрах дрон летит в землю в районе аэровокзал.

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что инцидент усиливают напряженность в регионе и обвинил Иран в нарушении международного права.