15:25, 5 марта 2026

Алиев привел армию в готовность

Алиев привел в готовность армию для проведения операций после удара Ирана
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: dts Nachrichtenagentur / Globallookpress.com

Президент Азербайджана Ильхам Алиев привел в готовность армию для проведений операций после удара Ирана беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) по аэропорту в Нахичевани. Его слова приводит портал Azertag.

«Наши Вооруженные силы — Министерство обороны, Государственная пограничная служба и все другие спецподразделения — приведены в состояние мобилизации номер один и должны быть готовы к проведению любой операции. На этом пока все», — сказал глава государства.

Ранее азербайджанские СМИ сообщали, что иранский дрон упал в аэропорту Нахичевани, столице одноименного автономного региона в составе закавказской республики. На опубликованных кадрах дрон летит в землю в районе аэровокзал.

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что инцидент усиливают напряженность в регионе и обвинил Иран в нарушении международного права.

