14:03, 5 марта 2026Бывший СССР

МИД Азербайджана отреагировал на атаки иранских дронов

Байрамов: Атаки иранских дронов на Нахичевань усиливают напряженность в регионе
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал «Военный Осведомитель»

Атаки иранских дронов на Нахичеванскую автономную республику, входящую в состав Азербайджана, усиливают напряженность в регионе. Об этом заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Республики Узбекистан Бахтиером Саидовым, передает агентство APA.

«В ходе телефонного разговора было отмечено, что атаки дронов, совершенные с территории Исламской Республики Иран на территорию Нахичеванской Автономной Республики Азербайджана, вызывают обеспокоенность», — говорится в материале.

Байрамов назвал атаку иранских дронов на Нахичевань нарушением норм международного права. Он также отметил, что удары Исламской Республики Иран усугубляют напряженную ситуацию в регионе.

Ранее Министерство обороны (МО) Азербайджана заявило, что решительно осуждает удары Ирана по гражданским объектам Нахичевани. В ведомстве отметили, что какой-либо военной необходимости для атаки по территории Азербайджана не имелось.

