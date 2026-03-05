МИД Азербайджана отреагировал на атаки иранских дронов

Байрамов: Атаки иранских дронов на Нахичевань усиливают напряженность в регионе

Атаки иранских дронов на Нахичеванскую автономную республику, входящую в состав Азербайджана, усиливают напряженность в регионе. Об этом заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Республики Узбекистан Бахтиером Саидовым, передает агентство APA.

«В ходе телефонного разговора было отмечено, что атаки дронов, совершенные с территории Исламской Республики Иран на территорию Нахичеванской Автономной Республики Азербайджана, вызывают обеспокоенность», — говорится в материале.

Байрамов назвал атаку иранских дронов на Нахичевань нарушением норм международного права. Он также отметил, что удары Исламской Республики Иран усугубляют напряженную ситуацию в регионе.

Ранее Министерство обороны (МО) Азербайджана заявило, что решительно осуждает удары Ирана по гражданским объектам Нахичевани. В ведомстве отметили, что какой-либо военной необходимости для атаки по территории Азербайджана не имелось.