В Минобороны Азербайджана отреагировали на падение иранского дрона на аэропорт

Минобороны: Азербайджан готовит ответные меры после падение дрона на аэропорт

Министерство обороны (МО) Азербайджана отреагировало на падение иранских дронов на аэропорт и школу в Нахичевани. Заявление было опубликовано на сайте ведомства.

«Министерство обороны Азербайджанской Республики решительно осуждает атаки на гражданскую инфраструктуру со стороны Вооруженных сил Исламской Республики Иран на территории нашей страны, несмотря на отсутствие какой-либо военной необходимости», — говорится в сообщении.

В Минобороны Азербайджана уточнили, что технические параметры беспилотников и детали атак выясняются. В МО вместе с тем заявили о подготовке необходимых ответных мер.

Два иранских дрона атаковали Азербайджан 5 марта. В связи с инцидентом МИД Азербайджана вызвал посла Ирана Моджтаба Демирчилу.