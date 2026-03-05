Азербайджан пообещал ответить на атаку Ирана

МИД Азербайджана: Баку оставляет за собой право ответить на удар Ирана

Азербайджан оставляет за собой право ответить на удар Ирана. Так МИД республики обозначил позицию Баку после удара дронов по аэропорту в Нахичевани.

«Азербайджанская сторона оставляет за собой право принять соответствующие ответные меры», — сообщает внешнеполитическое ведомство Азербайджана.

Баку также потребовал от Тегерана предоставить в кратчайшие сроки «четкое объяснение», начать расследование по инциденту и принять необходимые срочные меры для предотвращения подобных случаев в дальнейшем.

Ранее азербайджанские СМИ сообщали, что иранский дрон упал в аэропорту Нахичевани, столице одноименной автономии в составе Азербайджана. На опубликованных кадрах дрон летит в землю в районе аэровокзала. Позже МИД республики вызвал представителя Тегерана для разъяснений.