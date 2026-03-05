Алиев рассказал о надеждах живущих в Иране азербайджанцев после удара по Нахичевани

Азербайджан является местом надежды для многих азербайджанцев, живущих в Иране. Об этом заявил президент закавказской республики Ильхам Алиев, его слова в своем Telegram-канале приводит Minval.

«Сегодня независимое Азербайджанское государство является местом надежды для многих азербайджанцев, проживающих в Иране», — сказал он.

Перед этим аэропорт Нахичевани — центра Нахичеванской автономной республики в составе Азербайджана — подвергся ударам двух дронов. Как утверждают власти страны, беспилотники были выпущены Ираном.