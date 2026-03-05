Реклама

22:35, 5 марта 2026Бывший СССР

Азербайджан принял первые меры на границе с Ираном после налета БПЛА

Кабмин Азербайджана: После налета БПЛА граница с Ираном закрыта для грузовиков
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Ilya Moskovets / Global Look Press

Азербайджан принял первые меры на границе с Ираном после налета беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на территорию республики. Согласно заявлению пресс-службы кабинета министров страны, границу временно закрыли для проезда грузовых автомобилей.

Эту меру приняли после инцидента со взрывами беспилотников в Нахичеванскойобласти, ответственность за которые Баку возложил на Тегеран.

«Кабинет министров принял соответствующее решение о временном полном приостановлении движения грузовых автомобилей (включая автомобили, следующие транзитом) со всех пунктов пропуска на государственной границе Азербайджана и Ирана», — говорится в сообщении кабмина.

Ранее в сети появилось видео последствий падения иранского дрона в аэропорту Нахичевань. Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал случившееся террористическим актом.

