Появилось видео из аэропорта Азербайджана после взрыва иранского дрона

Иранский дрон разрушил стеклянную крышу аэропорта Азербайджана

Появилось видео из аэропорта Азербайджана после того, как там упал и взорвался иранский дрон «Шахед» утром 5 марта. Кадры публикует информационное агентство APA в своем Telegram-канале.

Одна из записей сделана внутри опустевшей авиагавани Нахичевани, столице одноименной автономии в составе Азербайджана. На видео видно задымленное помещение. Второй ролик был снят снаружи — на нем можно заметить, как из крыши аэропорта идет дым.

Известно, что у здания разрушена стеклянная крыша, началось возгорание.

Ранее иранский дрон атаковал международный аэропорт Дубая, в воздушной гавани была проведена эвакуация. На видеозаписи видно, как люди организованно покидают территорию аэропорта.

