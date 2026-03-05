Реклама

Путешествия
11:56, 5 марта 2026Путешествия

Появилось видео из аэропорта Азербайджана после взрыва иранского дрона

Иранский дрон разрушил стеклянную крышу аэропорта Азербайджана
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Появилось видео из аэропорта Азербайджана после того, как там упал и взорвался иранский дрон «Шахед» утром 5 марта. Кадры публикует информационное агентство APA в своем Telegram-канале.

Одна из записей сделана внутри опустевшей авиагавани Нахичевани, столице одноименной автономии в составе Азербайджана. На видео видно задымленное помещение. Второй ролик был снят снаружи — на нем можно заметить, как из крыши аэропорта идет дым.

Известно, что у здания разрушена стеклянная крыша, началось возгорание.

Ранее иранский дрон атаковал международный аэропорт Дубая, в воздушной гавани была проведена эвакуация. На видеозаписи видно, как люди организованно покидают территорию аэропорта.

