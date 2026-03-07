Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:36, 7 марта 2026Мир

Иран заявил об ожидании поддержки России

Пезешкиан: Иран ожидает поддержки России на фоне атак США и Израиля
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Иран ожидает, что Россия за счет своего потенциала на международной арене поддержит законные права страны на фоне атак США и Израиля. Об этом заявил иранский президент Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора с лидером РФ Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба президента республики.

«Иран ожидает, что Россия за счет использования своего потенциала на международной арене поддержит законные права иранского народа в условиях текущих атак», — отметил Пезешкиан.

Вечером 6 марта Путин поговорил по телефону с Пезешкианом. В ходе беседы российский лидер выразил соболезнования в связи с убийством верховного лидера Ирана Али Хаменеи, членов его семьи и представителей военно-политического руководства страны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США допустили дальнейшее ослабление антироссийских санкций. Как Вашингтон объяснил это решение?

    Над Одессой раздались взрывы и поднялся столб дыма во время массированной атаки дронов

    В США обвинили режим Зеленского в поддержке нацистов

    Раскрыты последствия войны США и Израиля против Ирана для Украины

    Иран заявил об ожидании поддержки России

    Российские войска нанесли массированный удар по Украине

    В Ормузском проливе при обстреле буксира погибли моряки

    Ушедшая из России сеть фастфуда зарегистрировала в стране товарный знак

    В России назвали неприемлемыми выпады Зеленского

    Стало известно о желании Трампа разместить военных на территории Ирана

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok