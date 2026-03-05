Алиев призвал Иран извиниться перед Азербайджаном после удара по Нахичевани

В четверг, 5 марта, Министерство обороны и МИД Азербайджана сообщили об ударе двух иранских дронов по территории страны. По данным внешнеполитического ведомства, беспилотники, принадлежащие соседнему государству, атаковали аэропорт и школу в Нахичевани. Один из аппаратов врезался в здание терминала, а другой — упал рядом с учебным учреждением в селе Шакарабад.

В результате инцидента пострадали два человека. В момент атаки они находились на территории воздушной гавани.

Сразу же после произошедшего чрезвычайный и полномочный посол Ирана Моджтаба Демирчилу был вызван в Министерство иностранных дел Азербайджана для выражения решительного протеста и вручения ноты.

Кадр: Social Media / Reuters

Алиев потребовал извинений

Президент Азербайджана Ильхам Алиев осудил атаку и потребовал, чтобы официальные лица Ирана принесли свои извинения, а виновные были привлечены к уголовной ответственности. Он также сообщил, что дал поручение привести в готовность армию.

Наши Вооруженные силы — Министерство обороны, Государственная пограничная служба и все другие спецподразделения — приведены в состояние мобилизации номер один и должны быть готовы к проведению любой операции. На этом пока все Ильхам Алиев президент Азербайджана

В свою очередь, глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов назвал атаку нарушением норм и принципов международного права. Он подчеркнул, что Баку требует внести ясность в произошедшее и принять необходимые меры для исключения подобных случаев в будущем.

Также азербайджанская сторона призвала в кратчайшие сроки дать «четкое объяснение» случившемуся и начать расследование по инциденту.

В Баку отметили, что удары Исламской Республики Иран усугубляют напряженную ситуацию в регионе, а также предупредили, что атака Ирана на Нахичевань не останется без ответа. «Азербайджанская сторона оставляет за собой право принять соответствующие ответные меры», — заявили в МИД страны.

Иран отрицает причастность к ударам по Азербайджану

Заместитель главы МИД Ирана Казем Гарибабади отверг причастность Тегерана к удару по территории Азербайджана.

Иран не наносит удары по соседним странам. Данный инцидент требует тщательного расследования Казем Гарибабади заместитель главы МИД Ирана

По словам Гарибабади, оборонная стратегия Ирана носит избирательный характер. Дипломат отметил, что целями для ударов могут стать только те государства, которые предоставляют свою территорию для размещения военных баз противников Ирана.

Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана также опроверг информацию о запуске беспилотника по территории Азербайджана. Военные подчеркнули, что уважают суверенитет всех стран, особенно мусульманских и соседних, и возложили всю ответственность за произошедшее на Израиль.

Кадр: Social Media / Reuters

Названа вероятная причина атаки

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин предположил, почему иранские дроны могли атаковать соседнее государство. По его мнению, одной из причин могло стать «тесное сотрудничество с Израилем» и в целом «политическая линия» Азербайджана.

«Если эти сообщения соответствуют действительности, это значит, что то ли с территории Азербайджана были запущены в направлении Ирана прежде беспилотники или какое-то другое оружие, то ли потому, что в настоящий момент в Азербайджане находятся те, кого иранцы считают участниками операции против Ирана. Ни с того ни с сего — вряд ли они могли направить какие-либо ракеты или дроны в направлении Азербайджана», — порассуждал депутат.

Проект военкора Семена Пегова WarGonzo также указал, что Израиль является одним из основных партнеров Баку.