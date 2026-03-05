Реклама

Бывший СССР
12:02, 5 марта 2026Бывший СССР

В Баку назвали число пострадавших при падении дрона в аэропорту Нахичевани

МИД: При падении дрона в аэропорту Нахичевани пострадали два человека
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Кадр: Telegram-канал APA

При падении дрона в аэропорту Нахичевани, столице одноименной автономии в составе Азербайджана, пострадали два человека. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел (МИД) республики.

«В результате было повреждено здание аэропорта и пострадали двое мирных жителей», — сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

В Баку подчеркнули, что таким образом Иран нарушил нормы и принципы международного права. МИД Азербайджана также выступил с решительным осуждением атак беспилотников на аэропорт.

Иранский дрон упал в аэропорту Нахичевани 5 марта. Агентство APA опубликовало кадры атаки.

