Иран опроверг свою причастность к ударам по Азербайджану

Заместитель главы МИД Ирана Казем Гарибабади опроверг причастность Тегерана к удару по аэропорту в Нахичевани в Азербайджане. Об этом он заявил в интервью телеканалу AnewZ.

«Иран не наносит удары по соседним странам. Данный инцидент требует тщательного расследования», — сказал он.

По словам дипломата, оборонная стратегия Ирана носит избирательный характер. Он отметил, что целями для ударов могут стать только те государства, которые предоставляют свою территорию для размещения военных баз противников Ирана.

Ранее два дрона атаковали аэропорт и школу в Нахичевани. По данным Азербайджанского МИД, атаки беспилотников были совершены с территории Ирана.