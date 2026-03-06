Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:24, 6 марта 2026Мир

«Политически и иначе». МИД Ирана рассказал о помощи России и Китая на фоне ударов Запада

МИД Ирана заявил о помощи со стороны России и Китая
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Россия, а также Китай, помогают Ирану «политически и иначе». Такой ответ на вопрос о поддержке Тегерана в борьбе с США и Израилем дал министр иностранных дел страны Аббас Арагчи в интервью NBC.

После этого журналист уточнил, имела ли место военная помощь от российской стороны после начала американских и израильских атак. «Вы знаете, мы работали друг с другом в прошлом, и это имело продолжение и будет продолжаться, полагаю», — ответил Арагчи.

Военное сотрудничество между Ираном и Азией и Россией не является секретом

Аббас Арагчиглава МИД Ирана

Интервьюер снова попытался выяснить, подтверждает ли министр, что Ирану оказывали помощь в конфликте другие государства во время обмена ударами с США и Израилем. «Я не предоставлю всех подробностей о сотрудничестве с другими странами посреди войны», — отрезал Арагчи.

Россия отказалась считать себя участником конфликта

Россия не является частью конфликта на Ближнем Востоке. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Та война, которая идет, — это не наша война», — ответил представитель Кремля на вопрос, должна ли Москва оказать влияние на ближневосточный конфликт. Кроме того, Песков сообщил, что Россия не получала просьб от Ирана об оказании помощи, в том числе с вооружением.

Материалы по теме:
«Идет борьба за ресурсы» Почему на Ближнем Востоке постоянно вспыхивают конфликты и во что превратится регион из-за войны с Ираном?
«Идет борьба за ресурсы»Почему на Ближнем Востоке постоянно вспыхивают конфликты и во что превратится регион из-за войны с Ираном?
5 марта 2026
«Ему нужен триумф» Почему Иран готовится к длительной войне с США и чего на самом деле добивается Дональд Трамп на Ближнем Востоке?
«Ему нужен триумф»Почему Иран готовится к длительной войне с США и чего на самом деле добивается Дональд Трамп на Ближнем Востоке?
2 марта 2026

В свою очередь, замглавы МИД России Сергей Рябков раскрыл, что Москва требует от США обеспечения безопасности российских граждан и имущества в условиях кризиса вокруг Ирана. «Мы, безусловно, ставим перед американской стороной в императивном ключе все аспекты обеспечения безопасности наших загранучреждений, наших граждан, нашего имущества», — рассказал дипломат. По словам Рябкова, это является единственной темой, которую Москва и Вашингтон обсуждают по двусторонним каналам.

2 марта МИД России выпустил заявление, в котором выразил беспокойство разрастанием вооруженного конфликта вокруг Ирана на весь Ближний Восток и выступил за немедленное прекращение боевых действий всеми сторонами. После этого посол Израиля в Москве Одед Йосеф указал, что Россия может сыграть значительную посредническую роль в конфликте, но лишь при условии, если Москва откажется от «публичного признания» действий Тегерана.

Иран выработал тактику противостояния ударам Запада

Иранские удары по радиолокационным станциям (РЛС) нарушили систему противовоздушной обороны США и Израиля. Об этом заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. «Важно то, что США и их союзники используют так называемую многоуровневую систему противовоздушной обороны. Представьте себе пирамиду. Эти радары были уничтожены на раннем этапе. В результате и США, и Израиль фактически ослепли», — отметил эксперт. Аналитик также отметил, что после уничтожения РЛС Соединенным Штатам и Израилю станет сложнее определить время запуска и цели ракет, используемых иранской стороной. Как считает Джонсон, стратегия Тегерана в текущем конфликте значительно отличается от той, которая применялась летом прошлого года.

Материалы по теме:
«Ракеты из металлолома» и американские «Шахеды». Какое оружие Иран, Израиль и США применяют в ходе конфликта
«Ракеты из металлолома» и американские «Шахеды».Какое оружие Иран, Израиль и США применяют в ходе конфликта
3 марта 2026
Ормузский пролив: где находится, чем важен и что будет в случае его закрытия
Ормузский пролив:где находится, чем важен и что будет в случае его закрытия
5 марта 2026

Также высказывалось предположение, что атаки Ирана на нефтяные объекты в странах Персидского залива могут быть частью более широкой стратегии давления. Глава ГК «РусИранЭкспо» Александр Шаров обратил внимание, что пока удары носят ограниченный характер и не приводят к масштабным разрушениям. При этом, добавил он, Тегеран действует осторожно и выбирает цели таким образом, чтобы усилить давление на соседние страны, но не доводить ситуацию до прямого крупного конфликта. Эксперт отметил, что ситуация может затронуть и другие государства региона, например Катар или Бахрейн, где расположены важные энергетические и военные объекты. «Он [Иран] их будет использовать как страховку от бомбежек его нефтяных объектов», — пояснил Шаров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Политически и иначе». МИД Ирана рассказал о помощи России и Китая на фоне ударов Запада

    Девушка предала лучшую подругу ради должности и моментально пожалела об этом

    Трамп назвал «немыслимое» препятствие миру на Украине

    Губернатор Севастополя показал страшные кадры последствий атаки ВСУ

    Устраивавшую секс-вечеринки для 14-летних школьников женщину признали виновной

    В США объяснили провал «Леопардов» на Украине

    Премьер страны ЕС жестко высказался о проделках Зеленского

    В ЕС признали провал одной идеи в отношении Украины

    В Пентагоне высказались о планах на операцию в Иране

    Пасторы совершили коллективную молитву за Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok