13:24, 5 марта 2026

Названо условие для посредничества России в конфликте на Ближнем Востоке

Виктория Кондратьева
Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Россия может сыграть значительную посредническую роль в конфликте на Ближнем Востоке. Об этом заявил посол Израиля в Москве Одед Йосеф, передает корреспондент «Ленты.ру».

Дипломат допустил такое развитие событий при условии, если Москва откажется от «публичного признания» действий Тегерана.

Ранее независимая миссия ООН по установлению фактов заявила, что ракетные удары Израиля и США по Ирану нарушают международное право, в частности устав организации.

2 марта МИД России выпустил заявление, в котором выразил беспокойство разрастанием вооруженного конфликта вокруг Ирана на весь Ближний Восток и выступил за немедленное прекращение боевых действий всеми сторонами.

