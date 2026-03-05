Названо условие для посредничества России в конфликте на Ближнем Востоке

Посол Йосеф: РФ может сыграть значительную роль в конфликте на Ближнем Востоке

Россия может сыграть значительную посредническую роль в конфликте на Ближнем Востоке. Об этом заявил посол Израиля в Москве Одед Йосеф, передает корреспондент «Ленты.ру».

Дипломат допустил такое развитие событий при условии, если Москва откажется от «публичного признания» действий Тегерана.

Ранее независимая миссия ООН по установлению фактов заявила, что ракетные удары Израиля и США по Ирану нарушают международное право, в частности устав организации.

2 марта МИД России выпустил заявление, в котором выразил беспокойство разрастанием вооруженного конфликта вокруг Ирана на весь Ближний Восток и выступил за немедленное прекращение боевых действий всеми сторонами.

