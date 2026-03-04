Реклама

16:41, 4 марта 2026

ООН осудила США и Израиль

Независимая миссия ООН осудила удары США и Израиля по Ирану
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Marwan Naamani / picture alliance via Getty Images

Независимая миссия ООН по установлению фактов заявила, что ракетные удары Израиля и США по Ирану нарушают международное право, в частности Устав организации. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальное заявление миссии.

«Независимая миссия... решительно осуждает удары Израиля и Соединенных Штатов Америки по Ирану. Эти атаки, за которыми последовали ответные удары Ирана в регионе, противоречат Уставу ООН, который запрещает применение силы в отношении территориальной целостности или политической независимости любого государства», — сказано в заявлении.

В документе также выражено глубокое возмущение в связи с ударом по женской школе в Минабе на юге Ирана, нанесенным в первый день атак США и Израиля.

Ранее официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что войну на Ближнем Востоке можно прекратить, если остановить агрессора. «Путь к прекращению войны заключается в том, чтобы остановить агрессора. Совет Безопасности [ООН] имеет полномочия и может принять меры, если захочет», — подчеркнул дипломат.

