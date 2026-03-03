Иран назвал путь к прекращению войны

МИД Ирана: Войну на Ближнем Востоке можно прекратить, если остановить агрессора

Войну на Ближнем Востоке можно прекратить, если остановить «агрессора». Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи, передает агентство Fars.

«Путь к прекращению войны заключается в том, чтобы остановить агрессора. Совет Безопасности [ООН] имеет полномочия и может принять меры, если захочет», — подчеркнул дипломат.

По словам Багаи, международное сообщество должно принять меры, прежде чем война распространится на другие страны региона, и принудить США и Израиль к ее прекращению боевых действий.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Ее целью стали объекты командования Корпуса стражей исламской революции, аэродромы, пункты запуска беспилотников и средства противовоздушной обороны.