15:36, 2 марта 2026

МИД России выступил с заявлением по Ирану

МИД: РФ выступает за немедленное прекращение боевых действий на Ближнем Востоке
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Majid Asgaripour / Reuters

Россия обеспокоена разрастанием вооруженного конфликта вокруг Ирана на весь Ближний Восток и выступает за немедленное прекращение боевых действий всеми сторонами. Об этом говорится в заявлении российского МИД.

В ведомстве отметили, что целью ударов США и Израиля является не только смена режима в Иране, но и срыв процесса нормализации отношений между исламской республикой и ее арабскими соседями в регионе.

«Вновь настоятельно призываем стороны к отказу от силовых методов решения имеющихся разногласий и переходу к политико-дипломатическому урегулированию любых вопросов при обеспечении законных интересов безопасности всех государств региона», — сказано в сообщении.

В дипведомстве подчеркнули, что любые атаки по гражданским объектам — будь то в Иране или арабских странах — недопустимы. МИД также осудил удар по школе для девочек в иранском Минабе, жертвами которого, как сообщалось, стали десятки детей.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Ее целью стали объекты командования Корпуса стражей исламской революции, аэродромы, пункты запуска беспилотников и средства противовоздушной обороны.

