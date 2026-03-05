Реклама

В Кремле ответили на вопрос об участии России в конфликте на Ближнем Востоке

Песков: Конфликт на Ближнем Востоке не является войной России
Виктория Кондратьева
Фото: Karamallah Daher / Reuters

Россия не является частью конфликта на Ближнем Востоке. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает информационная служба «Вестей».

«Та война, которая идет, — это не наша война», — ответил представитель Кремля на вопрос, должна ли Москва оказать влияние на ближневосточный конфликт.

Ранее Песков сообщил, что Россия не получала просьб от Ирана об оказании помощи, в том числе с вооружением.

3 марта представитель Кремля заявил, что президент России Владимир Путин в ходе разговоров с ближневосточными лидерами заверил их в том, что передаст Ирану их озабоченность ударами по инфраструктуре стран региона. Таким образом Песков ответил на вопрос, можно ли считать, что российский лидер выполняет роль посредника в конфликте.

