Мир
12:46, 5 марта 2026Мир

Кремль ответил на вопрос о просьбах Ирана к России

Песков: Россия не получала от Ирана обращений с просьбой поставить вооружения
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Сергей Карпухин / РИА Новости

Российская сторона не получала просьб от Ирана об оказании помощи, в том числе с вооружениями. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«В данном случае никаких обращений со стороны Ирана не было. Наша последовательная позиция хорошо известна. Здесь нет никаких изменений», — ответил представитель Кремля на вопрос, планирует ли Москва помогать Тегерану, например, в вопросе вооружений.

2 марта замдиректора Центра Института мировой военной экономики и стратегии (ИМВЭС) НИУ ВШЭ Георгий Асатрян в беседе с «Лентой.ру» заявил, что Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который Россия подписала с Ираном в январе 2025 года не обязывает Москву вмешиваться в конфликт Тегерана с США и Израилем.

Исследователь также подчеркнул, что Россия не имеет перед Ираном прямых военных обязательств. Однако в случае вооруженного конфликта с третьей стороной допускается обмен разведывательной информацией и дипломатическая поддержка на разных площадках.

