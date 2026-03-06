Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:53, 6 марта 2026Мир

Власти Ирана ответили на вопрос о помощи России в борьбе с США

Глава МИД Ирана Арагчи: Россия и Китай помогают Ирану политически и иначе
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Iranian Presidency / Global Look Press

Россия, а также Китай, помогают Ирану «политически и иначе». Такой ответ на вопрос о поддержке Ирана со стороны РФ в борьбе с США и Израилем дал министр иностранных дел страны Аббас Арагчи в интервью NBC.

После этого собеседник главы иранского МИД уточнил, имела ли место военная помощь от российской стороны после начала американских и израильских атак. «Ну, военное сотрудничество между Ираном и Азией и Россией не является секретом. Вы знаете, мы работали друг с другом в прошлом, и это имело продолжение и будет продолжаться, полагаю», — сказал Арагчи.

Журналист снова попытался выяснить, подтверждает ли министр, что Ирану оказывали помощь в конфликте другие страны во время обменя ужарами с США и Израилем. «Я не предоставлю всех подробностей о сотрудничестве с другими странами посреди войны», — отрезал Арагчи.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что хотел бы лично участвовать в выборе нового верховного лидера Ирана. Он назвал вероятного преемника предыдущего лидера ничтожеством.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Польша начала массовую депортацию украинцев

    Власти Ирана ответили на вопрос о помощи России в борьбе с США

    Мощный взрыв и яркое пламя напугали жителей Подмосковья

    На Западе высказались о неожиданном шаге Ирана в отношении США и Израиля

    Объявленный мертвым ребенок «ожил» в морге

    Популярные лекарства связали с повышенным риском сердечных заболеваний

    Трамп согласился на участие Украины в операции в Иране

    Пилот истребителя катапультировался и бросился бежать от сил безопасности Ирака

    Действия Зеленского вызвали серьезные вопросы у Германии

    США выдвинули Китаю серьезное требование

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok