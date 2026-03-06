Власти Ирана ответили на вопрос о помощи России в борьбе с США

Глава МИД Ирана Арагчи: Россия и Китай помогают Ирану политически и иначе

Россия, а также Китай, помогают Ирану «политически и иначе». Такой ответ на вопрос о поддержке Ирана со стороны РФ в борьбе с США и Израилем дал министр иностранных дел страны Аббас Арагчи в интервью NBC.

После этого собеседник главы иранского МИД уточнил, имела ли место военная помощь от российской стороны после начала американских и израильских атак. «Ну, военное сотрудничество между Ираном и Азией и Россией не является секретом. Вы знаете, мы работали друг с другом в прошлом, и это имело продолжение и будет продолжаться, полагаю», — сказал Арагчи.

Журналист снова попытался выяснить, подтверждает ли министр, что Ирану оказывали помощь в конфликте другие страны во время обменя ужарами с США и Израилем. «Я не предоставлю всех подробностей о сотрудничестве с другими странами посреди войны», — отрезал Арагчи.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что хотел бы лично участвовать в выборе нового верховного лидера Ирана. Он назвал вероятного преемника предыдущего лидера ничтожеством.