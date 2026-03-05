Названа скрытая логика атак Ирана в Персидском заливе

Шаров: Атаки Ирана в Персидском заливе могут быть частью стратегии давления

Атаки Ирана на объекты в странах Персидского залива могут быть частью более широкой стратегии давления. Такое мнение высказал глава ГК «РусИранЭкспо» Александр Шаров в беседе с «Царьградом».

По его словам, на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке появляются сообщения об ударах по инфраструктуре в ряде государств региона, в частности в Объединенных Арабских Эмиратах. Речь идет прежде всего о нефтяных объектах, связанных с добычей и транспортировкой топлива.

Шаров отметил, что пока удары носят ограниченный характер и не приводят к масштабным разрушениям. При этом, добавил он, Тегеран действует осторожно и выбирает цели таким образом, чтобы усилить давление на соседние страны, но не доводить ситуацию до прямого крупного конфликта.

Эксперт также обратил внимание, что ситуация может затронуть и другие государства региона, например Катар или Бахрейн, где расположены важные энергетические и военные объекты. «Он [Иран] их будет использовать как страховку от бомбежек его нефтяных объектов», — пояснил Шаров.

По его мнению, подобная тактика позволяет Ирану показать, что возможная эскалация конфликта способна затронуть не только саму страну, но и весь регион Персидского залива.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что, перекрыв Ормузский пролив, Иран хочет нанести урон президенту США Дональду Трампу.