Названы риски для Трампа из-за перекрытия Ираном Ормузского пролива

Аналитик Юшков: Иран хочет нанести урон Трампу, перекрыв Ормузский пролив

Перекрыв Ормузский пролив, Иран хочет нанести урон президенту США Дональду Трампу, убежден ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков. Риски для американского лидера он описал в беседе с «Лентой.ру».

Повторяя громкие заявления об Ормузском проливе, Иран преследует максимизацию цены на нефть, чтобы нанести таким образом урон президенту США Дональду Трампу, считает аналитик.

«Чем выше цена на нефть становится, тем выше стоимость топлива на внутреннем рынке США. Когда в США дорожает бензин, дизель, в этом сразу обвиняют действующую администрацию президента, и сам Трамп это использовал, чтобы атаковать демократов в июне 2022 года, когда было перестроение рынков и исторический рекорд по цене на нефтепродукты в США — в моменте цена нефти была 120 долларов за баррель», — поделился эксперт.

Иран надеется, что благодаря этому пошатнутся электоральные позиции республиканцев на предстоящих выборах в Конгресс, и такая угроза заставит Трампа изменить поведение, заключил он.

Ранее советник командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал Эбрахим Джабари заявил, что Иран полностью перекрыл Ормузский пролив для судоходства и скоро стоимость нефти достигнет 200 долларов.

До этого мировые цены на нефть марки Brent на фоне ситуации на Ближнем Востоке поднялись выше 83 долларов за баррель, оказавшись на максимуме с середины лета 2024 года.

