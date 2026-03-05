Россия выступила с требованием к США по Ирану

Москва требует от США обеспечения безопасности российских граждан и имущества в условиях кризиса вокруг Ирана. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, его слова приводит РИА Новости.

«Мы, безусловно, ставим перед американской стороной в императивном ключе все аспекты обеспечения безопасности наших загранучреждений, наших граждан, нашего имущества», — рассказал дипломат.

По словам Рябкова, это является единственной темой, которую Москва и Вашингтон обсуждают по двусторонним канала.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что НАТО сейчас втягивается в войну США и Израиля против Ирана. По его словам, схожий сценарий был и в конфликте на Украине.