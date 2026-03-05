Лавров уличил НАТО в участии в войне против Ирана

Лавров: НАТО сейчас втягивается в войну США и Израиля против Ирана

НАТО сейчас втягивается в войну США и Израиля против Ирана. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров в ходе посольского «круглого стола» по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины, трансляция доступна на сайте внешнеполитического ведомства.

«На Украине так было, сейчас происходит на Ближнем Востоке. Показательно, что НАТО, как она втягивается в украинские дела уже давно, она сейчас втягивается в войну, которую развязали США и Израиль против Ирана», — сказал министр.

Ранее Лавров заявил, что США и Израиль хотят втянуть в войну против Ирана страны Персидского залива. По его словам, Вашингтон и Тель-Авив хотели внести раскол между странами региона, которые в последние годы стремились к нормализации отношений.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Ее целью стали объекты командования Корпуса стражей исламской революции, аэродромы, пункты запуска беспилотников и средства противовоздушной обороны.