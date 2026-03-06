Реклама

00:44, 6 марта 2026Мир

На Западе высказались о неожиданном шаге Ирана в отношении США и Израиля

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Удары Ирана по РЛС ослепили США и Израиль
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press

Иранские удары по радиолокационным станциям (РЛС) нарушили систему противовоздушной обороны США и Израиля. Об этом заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире Youtube-канала профессора Хельсинского университета Гленна Диезена.

«Важно то, что США и их союзники используют так называемую многоуровневую систему противовоздушной обороны. Представьте себе пирамиду. Эти радары были уничтожены на раннем этапе. В результате и США, и Израиль фактически ослепили», — отметил эксперт.

Аналитик также отметил, что после уничтожения РЛС Соединенным Штатам и Израилю станет сложнее определить время запуска и цели ракет, используемых иранской стороной. Как считает Джонсон, стратегия Тегерана в текущем конфликте значительно отличается от той, которая применялась летом прошлого года.

Ранее эксперты заявили, что Ирак не поддержит США и Израиль в конфликте против Ирана. Аналитик Илья Веденеев прокомментировал начавшееся 4 марта наступление курдских вооруженных формирований на территорию Ирана.

Экс-сотрудник Госдепа Мэттью Бартлетт заявил, что война с Ираном может обернуться политической катастрофой для президента США Дональда Трампа. По словам эксперта, война может оказать разрушительный эффект на Республиканскую партию, от которого ей придется оправляться «на протяжении многих поколений».

