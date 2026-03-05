Трампу предрекли катастрофу из-за войны с Ираном

Бартлетт: Война с Ираном может обернуться политической катастрофой для Трампа

Война с Ираном может обернуться политической катастрофой для президента США Дональда Трампа. Об этом заявил политтехнолог Республиканской партии и бывший сотрудник Госдепартамента Мэтью Бартлетт, передает CNN.

«Никто не считает эту войну популярной. В лучшем случае это отвлекающий фактор от приоритетных вопросов экономики. Но в худшем случае это может обернуться политической катастрофой», — сказал он.

По словам эксперта, война может оказать разрушительный эффект на Республиканскую партию, от которого ей придется оправляться «на протяжении многих поколений».

28 февраля Трамп объявил о начале военной операции США и Израиля против Ирана. Целью ударов стали объекты командования Корпуса стражей исламской революции, аэродромы, пункты запуска беспилотников и средства противовоздушной обороны.