19:10, 5 марта 2026МирЭксклюзив

Возможность объединения Ирака и США против Ирана оценили

Востоковед Веденеев: Ирак не поддержит США и Израиль в конфликте против Ирана
Юрий Леонов
Юрий Леонов (ведущий редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: TT News Agency / Caisa Rasmussen / Reuters

Ирак не поддержит США и Израиль в конфликте против Ирана. С такой оценкой в комментарии «Ленте.ру» выступил кандидат исторических наук, научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Илья Веденеев.

«Ирак, скорее всего, воздержится от нападений [на одну из сторон конфликта]», — подчеркнул эксперт.

Веденеев прокомментировал начавшееся 4 марта наступление курдских вооруженных формирований на территорию Ирана и предположил, что без поддержки США с большой долей вероятности все сведется к партизанской войне в приграничных районах Исламской Республики. Востоковед также указал на действующий в Ираке близкий к Тегерану режим шиитов, а также на присутствие в стране целого ряда прокси-формирований Ирана, атакующих базы США в Иракском Курдистане. По его мнению, все это помешает иранским курдам привлечь значительные силы к наступлению.

Ранее издание The Washington Post раскрыло ультиматум президента США Дональда Трампа курдам по войне с Тегераном. «Трамп ясно выразился во время своего звонка. Он сказал нам, что курды должны выбрать сторону в этой битве — либо с Америкой и Израилем, либо с Ираном», — заявил курдский чиновник, знакомый с содержанием одного из телефонных разговоров.

