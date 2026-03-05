Трамп поставил курдам ультиматум по войне с Ираном

WP: Трамп обратился к курдам и поставил им ультиматум по войне с Ираном

Президент США Дональд Трамп обратился к иракским курдам и поставил им ультиматум по войне с Ираном. Об этом сообщает газета The Washington Post.

Как утверждается, 1 марта Трамп позвонил лидеру Патриотического союза Курдистана (ПСК) Бафелю Талабани и главе Демократической партии Курдистана (ДПК) Масуду Барзани с призывом присоединиться к США и Израилю в начавшемся конфликте.

«Трамп ясно выразился во время своего звонка. Он сказал нам, что курды должны выбрать сторону в этой битве — либо с Америкой и Израилем, либо с Ираном», — заявил курдский чиновник, знакомый с содержанием одного из телефонных разговоров.

Ранее стало известно, что Центральное разведывательное управление США поставит оружие курдским отрядам, чтобы втянуть их в боевые действия на западе Ирана. По данным телеканала CNN, Вашингтон хочет, чтобы курды уже в ближайшие дни вступили в боестолкновения с иранскими силовиками в рамках плана по дестабилизации страны.