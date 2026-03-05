Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:11, 5 марта 2026Мир

Трамп поставил курдам ультиматум по войне с Ираном

WP: Трамп обратился к курдам и поставил им ультиматум по войне с Ираном
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Президент США Дональд Трамп обратился к иракским курдам и поставил им ультиматум по войне с Ираном. Об этом сообщает газета The Washington Post.

Как утверждается, 1 марта Трамп позвонил лидеру Патриотического союза Курдистана (ПСК) Бафелю Талабани и главе Демократической партии Курдистана (ДПК) Масуду Барзани с призывом присоединиться к США и Израилю в начавшемся конфликте.

«Трамп ясно выразился во время своего звонка. Он сказал нам, что курды должны выбрать сторону в этой битве — либо с Америкой и Израилем, либо с Ираном», — заявил курдский чиновник, знакомый с содержанием одного из телефонных разговоров.

Ранее стало известно, что Центральное разведывательное управление США поставит оружие курдским отрядам, чтобы втянуть их в боевые действия на западе Ирана. По данным телеканала CNN, Вашингтон хочет, чтобы курды уже в ближайшие дни вступили в боестолкновения с иранскими силовиками в рамках плана по дестабилизации страны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иранские дроны впервые ударили по Азербайджану. Тегеран отрицает атаку, Алиев требует извинений и дал поручение армии

    Лишившийся руки военкор описал атаку ВСУ словами «как в фильмах ужасов»

    На Украине подтвердили обмен пленными с Россией

    Российские туристы нашли замену недоступным ближневосточным странам

    Взыскивать долги за ЖКХ с россиян начнут по-новому

    Иран впервые ударил стелс-дронами «Хадид-110»

    На Украине назвали уникальность нового обмена пленными с Россией

    Гогену Солнцеву сожгли кожу головы в московском салоне красоты

    Аэропорт Азербайджана приостановил работу после атаки иранского дрона

    Двое россиян сожгли автосервис конкурента

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok