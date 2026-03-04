ЦРУ поставит оружие курдским отрядам для боевых действий против Ирана

CNN: ЦРУ поставит оружие курдам для открытия боевых действий на западе Ирана

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США поставит оружие курдским отрядам, чтобы втянуть их в боевые действия на западе Ирана. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

Как отмечает телеканал, Вашингтон хочет, чтобы курды уже в ближайшие дни вступили в боестолкновения с иранскими силовиками в рамках общих планов по дестабилизации страны.

По данным источников, при ведении боевых действий курдские отряды будут рассчитывать на военную поддержку США и Израиля. Также отмечается, что президент США Дональд Трамп уже провел телефонные разговоры с лидерами курдов в Ираке об их поддержке планов вооружения иранских курдов.

Ранее стало известно, что Трамп готов поддержать иранских ополченцев, готовых взять в руки оружие для смены власти в стране. Кроме того, глава Белого дома продолжает обдумывать несколько вариантов того, кто должен занять место иранского лидера.