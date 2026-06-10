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Забота о себе
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08:30, 10 июня 2026Забота о себе

Любителей горячего душа предупредили о рисках

Врач Нуньес: Горячий душ может привести к падению артериального давления
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: PeopleImages / Shutterstock / Fotodom  

Врач Ариэль Нуньес предупредила любителей горячего душа, что они могут столкнуться с опасными последствиями для здоровья. О рисках этой процедуры она рассказала изданию Terra.

По словам Нуньес, горячий душ приводит к пересушиванию кожи. У людей с дерматитом или аллергией повышается риск обострения этих заболеваний. Также горячая вода увеличивает выработку кожного сала на голове. При этом кончики волос, напротив, из-за высоких температур станут сухими, предупредила специалистка.

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Кроме того, такая привычка может привести к падению артериального давления из-за расширения кровеносных сосудов, добавила Нуньес. Гипотония обычно проявляется головокружением и слабостью. Среди других последствий горячего душа специалистка выделила появление зуда по всему телу, повреждение естественного кожного барьера и дискомфорт в дыхательных путях из-за большого количества пара.

Ранее дерматолог Кристина Радина рассказала, почему на спине появляются прыщи. Причиной этой проблемы она назвала кондиционеры и бальзамы для волос.

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