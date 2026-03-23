18:30, 23 марта 2026

Дерматолог раскрыла приводящую к прыщам на спине ошибку

Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Natallia Ploskaya / Shutterstock / Fotodom

Врач-дерматолог Кристина Радина рассказала, что использование кондиционера для волос может приводить к появлению прыщей на спине. Неожиданную причину высыпаний на коже она раскрыла в беседе с Life.ru.

Радина отметила, что сами по себе средства для ухода за волосами не вызывают высыпания, так как акне в первую очередь связано с гормональными и генетическими факторами. Однако при наличии предрасположенности ошибки в уходе могут усиливать проблему и провоцировать воспаления на коже.

Эксперт объяснила, что кондиционеры и бальзамы создают на волосах защитную пленку благодаря силиконам, маслам и воскам. Когда средство смывается, его остатки попадают на кожу, смешиваются с кожным салом и ороговевшими клетками. Из-за этого поры хуже очищаются и создаются условия для размножения бактерий.

«Когда кондиционер попадает на кожу спины и остается там, он может создавать окклюзионную пленку», — отметила Радина. Чтобы снизить риск появления прыщей, врач посоветовала тщательно смывать средства и наносить их так, чтобы они не стекали на тело.

Ранее травматолог-ортопед Антонина Завадская предупредила, что теплые полы могут вредить здоровью стоп. По ее словам, из-за подогрева кожа на ступнях может пересушиваться, что ведет к появлению натоптышей и мозолей.

