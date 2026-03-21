11:03, 21 марта 2026

Названа скрытая угроза для здоровья стоп

Ортопед Завадская заявила, что полы с подогревом могут ухудшить здоровье стоп
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Olga Apanasenko / Shutterstock / Fotodom

Полы с подогревом могут ухудшить здоровье стоп, предупредила травматолог-ортопед профессиональной сети «ОРТЕКА» Антонина Завадская. О скрытой угрозе теплых полов она предупредила россиян в разговоре с «Лентой.ру».

Одним из главных побочных эффектов полов с подогревом врач назвала то, что кожа стоп пересушивается. «Тепло вытягивает влагу быстрее, чем сальные железы успевают восполнить потери, в итоге кожа грубеет, на пятках появляется утолщенный роговой слой. Такие участки быстро превращаются в натоптыши и довольно болезненные мозоли», — заявила Завадская.

По ее словам, еще одним неприятным последствием пересушенной кожи являются трещины на пятках и в пространстве между пальцами. Кроме того, как отметила ортопед, постоянное тепло провоцирует расширение сосудов в стопах и нарушает микроциркуляцию крови. Из-за дефицита кислорода в крови защищаться от внешних угроз коже становится сложнее, как следствие, повышается риск инфекций.

Особую осторожность при использовании полов с подогревом врач посоветовала соблюдать людям с сахарным диабетом и хронической венозной недостаточностью.

Ранее Завадская объяснила, почему использование гаджетов для улучшения осанки сопряжено с рядом неприятных последствий для здоровья. Она предупредила: большинство таких устройств бесполезны и даже опасны.

