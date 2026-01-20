Использующих гаджеты для осанки людей предупредили о неприятных последствиях

Ортопед Завадская: Гаджеты для правильной осанки могут усилить сутулость

Травматолог-ортопед профессиональной ортопедической сети ОРТЕКА Антонина Завадская объяснила, почему использование гаджетов для улучшения осанки сопряжено с рядом неприятных последствий для здоровья. На эту тему она поговорила с «Лентой.ру».

Врач заявила: большинство гаджетов для осанки бесполезны и даже опасны. «Корректоры-поддержки, особенно купленные без рекомендаций врача, могут усилить сутулость. Из-за этих гаджетов ваши мышцы вообще забывают, как им надо работать, и ситуация усугубляется. Это как сломать руку — и месяц ходить в гипсе: потом двигать ей вы сможете с трудом», — предупредила специалистка.

Столь же неэффективны, по ее словам, электронные датчики. Вибрация, исходящая от них, заставляет человека вспомнить про то, что надо выпрямиться. Однако уже через минуту мозг устает от сигнала гаджета, и спина возвращается в исходное сгорбленное положение. Врач подчеркнула: подобные датчики не помогают укрепить мышцы или развить правильную моторику, поэтому, как только он снимается, сутулость возвращается.

При этом, по словам специалистки, надпись «умный» или «smart» на гаджете внушает человеку ложную уверенность, что он лечится. Из-за этого он откладывает визит к врачу, в то время как боль в спине и шее может быть сигналом серьезных проблем: от неврозов и сколиоза до куда менее очевидных патологий внутренних органов.

«Использующий такие гаджеты человек надеется на результат, но не получает ни пользы, ни гарантий безопасности собственного здоровья. А ведь продавались эти устройства с ярким обещанием чуда, правда некоторые — даже без лицензии на корректирующие устройства», — подытожила Завадская.

Ранее ортопед-травматолог Павел Семиченков предупредил о риске артроза у зумеров. В этом, по его словам, виноваты сидячий образ жизни, компьютеризация и увлечение гаджетами.