Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
13:34, 20 января 2026Забота о себеЭксклюзив

Использующих гаджеты для осанки людей предупредили о неприятных последствиях

Ортопед Завадская: Гаджеты для правильной осанки могут усилить сутулость
Наталья Обрядина

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom  

Травматолог-ортопед профессиональной ортопедической сети ОРТЕКА Антонина Завадская объяснила, почему использование гаджетов для улучшения осанки сопряжено с рядом неприятных последствий для здоровья. На эту тему она поговорила с «Лентой.ру».

Врач заявила: большинство гаджетов для осанки бесполезны и даже опасны. «Корректоры-поддержки, особенно купленные без рекомендаций врача, могут усилить сутулость. Из-за этих гаджетов ваши мышцы вообще забывают, как им надо работать, и ситуация усугубляется. Это как сломать руку — и месяц ходить в гипсе: потом двигать ей вы сможете с трудом», — предупредила специалистка.

Столь же неэффективны, по ее словам, электронные датчики. Вибрация, исходящая от них, заставляет человека вспомнить про то, что надо выпрямиться. Однако уже через минуту мозг устает от сигнала гаджета, и спина возвращается в исходное сгорбленное положение. Врач подчеркнула: подобные датчики не помогают укрепить мышцы или развить правильную моторику, поэтому, как только он снимается, сутулость возвращается.

Материалы по теме:
Делу — время Как технологии помогают следить за здоровьем и держать себя в форме
Делу — времяКак технологии помогают следить за здоровьем и держать себя в форме
11 сентября 2020
Упражнения с бревном Как Ленин заставил Советский Союз заниматься спортом
Упражнения с бревномКак Ленин заставил Советский Союз заниматься спортом
15 июня 2017

При этом, по словам специалистки, надпись «умный» или «smart» на гаджете внушает человеку ложную уверенность, что он лечится. Из-за этого он откладывает визит к врачу, в то время как боль в спине и шее может быть сигналом серьезных проблем: от неврозов и сколиоза до куда менее очевидных патологий внутренних органов.

«Использующий такие гаджеты человек надеется на результат, но не получает ни пользы, ни гарантий безопасности собственного здоровья. А ведь продавались эти устройства с ярким обещанием чуда, правда некоторые — даже без лицензии на корректирующие устройства», — подытожила Завадская.

Ранее ортопед-травматолог Павел Семиченков предупредил о риске артроза у зумеров. В этом, по его словам, виноваты сидячий образ жизни, компьютеризация и увлечение гаджетами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Они вышли и начали драться». Появились новые подробности резонансного убийства 18-летнего Ильи в Подмосковье

    Банки заблокировали миллионы карт и счетов россиян с начала 2026 года. Почему

    Россияне ностальгируют по 2016 году. Чем он так запомнился

    «Роскосмос» опроверг информацию об эвакуации экипажа МКС

    В России назвали признаки подготовки Европы к войне

    В Госдуме увидели в закрытии ресторанов след «либералов»

    На Земле начала бушевать магнитная буря

    В России разочаровались в руководстве одной страны СНГ

    Следователи заинтересовались смертельным походом юноши на выставку трофейной техники

    Мстительный россиянин решился на расправу над офицером ФСБ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok