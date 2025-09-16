Забота о себе
06:30, 16 сентября 2025Забота о себеЭксклюзив

Ортопед предупредил о риске раннего артроза у зумеров

Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Flavie Martin / Unsplash

Сидячий образ жизни, компьютеризация и увлечение гаджетами привели к тому, что сейчас артроз диагностируется в более раннем возрасте, сообщил хирург, ортопед, травматолог, эксперт в области роботизированного эндопротезирования коленного и тазобедренного сустава в России и СНГ Павел Семиченков. В беседе с «Лентой.ру» он предупредил о риске развития заболевания у зумеров.

Артроз представляет собой хроническое, дегенеративное изменение суставов, приводящее к разрушению хрящевой ткани, рассказал врач. Для заболевания характерны такие симптомы, как боль, скованность в движениях, отечность в области сустава, хруст.

Сейчас наблюдается тенденция к более раннему появлению артроза, который развивается под действием разных причин, указал специалист. Так, сидячий образ жизни приводит к неправильной работе мышечного корсета. Избыточная масса тела увеличивает нагрузку на суставы, связочный аппарат и ускоряет разрушение хряща, а при нарушениях осанки быстрее прогрессирует разрушение позвоночника.

«К профилактическим мерам относится коррекция образа жизни: стимуляция физической активности, нормализация веса, рациональное питание, поддержание правильной осанки», — поделился Семиченков. Он добавил, что для успешного лечения важна ранняя диагностика.

Ранее травматолог-ортопед Роман Шохирев рассказывал, что утиная походка, когда человек переваливается с ноги на ногу, может говорить о слабости мышц таза и бедер или патологиях тазобедренных суставов — например, артрозе.

