Названы проявляющиеся в необычной походке болезни

Ортопед Шохирев: Утиная походка может говорить об артрозе

Некоторые болезни могут проявляться в необычной походке, рассказал травматолог-ортопед Роман Шохирев. Врач назвал их в разговоре с aif.ru.

Он напомнил, что ходьба — это сложный процесс, требующий слаженной работы мышц, суставов, нервной системы и вестибулярного аппарата. Врач подчеркнул, что в любом возрасте походка должна оставаться устойчивой, ритмичной и симметричной, а ее изменения — это повод для консультации со специалистом.

Шохирев объяснил: утиная походка, когда человек переваливается с ноги на ногу, может говорить о слабости мышц таза и бедер или патологиях тазобедренных суставов — например, артрозе. «Петушиная» походка (степпаж), когда человек высоко поднимает ногу и резко опускает стопу, может происходить из-за поражения малоберцового нерва при диабетической нейропатии или грыжах поясничного отдела позвоночника, добавил ортопед.

Хромота, отметил Шохирев, может возникать из-за боли в суставе при артрозе или после травмы и может приводить к перекосу таза, искривлению позвоночника и перегрузке мышц спины; ходьба на полусогнутых может быть связана со слабостью связок или последствиями травм, а также с хроническими заболеваниями суставов. А шаркающая походка может быть симптомом неврологических заболеваний, таких как болезнь Паркинсона или нарушения мозгового кровообращения, и следствием плоскостопия.

Чтобы сохранить здоровую походку, ортопед советует регулярно заниматься физической активностью (плавание, аквааэробика, скандинавская ходьба и йога), контролировать вес, носить удобную обувь с ортопедическими стельками, особенно при плоскостопии, своевременно лечить заболевания суставов и нервной системы.

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