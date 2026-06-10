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08:29, 10 июня 2026Бывший СССР

Командование ВСУ перебросило в приграничный регион батальон «Айдар»

Марочко: ВСУ перебросили в Сумскую область набранных за границей бойцов «Айдара»
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебросило в приграничную с Россией Сумскую область набранных за границей бойцов батальона «Айдар» (признан террористической организацией, запрещен в России). Об этом сообщает военный эксперт Андрей Марочко, передает ТАСС.

«Костяк 24-го отдельного батальона вооруженных формирований Украины составляют "отморозки с криминальным прошлым", а основной состав набран недавно в результате рекрутинга, в том числе за рубежом», — заявил Марочко.

Он добавил, что украинское командование надеется усилить с помощью «Айдара» провальные участки фронта и помешать российскому наступлению.

Ранее ВСУ предрекли катастрофические проблемы на фронте к 2027 году, если темпы потерь украинской техники в зоне спецоперации не затормозятся. Этот факт в будущем позволит Вооруженным силам России взять под контроль новые территории и принудить противника к мирным переговорам.

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