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08:40, 10 июня 2026Экономика

Россиянам назвали самые высокооплачиваемые вакансии

SuperJob: Самой высокооплачиваемой вакансией в РФ стал стоматолог-ортопед
Кирилл Луцюк

Фото: kudla / Shutterstock / Fotodom

В начале лета самой высокооплачиваемой вакансией в России стал стоматолог-ортопед — в Перми он может рассчитывать на зарплату, начинающуюся от 400 тысяч рублей. Эти данные SuperJob процитировало РИА Новости.

В Москве самые большие деньги (350 тысяч) предлагают сетевому инженеру. Следом идут сразу несколько вакансий для медиков: стоматолога-ортопеда, терапевта и травматолога-ортопеда, которым обещают зарплату от 300 тысяч рублей.

На третьем месте водитель-экспедитор (категория Е). В его случае работодатель готов расщедриться на оклад начинающийся от 280 тысяч рублей.

В Санкт-Петербурге от 300 тысяч рублей согласны платить врачу-косметологу и 300 тысяч — врачу ультразвуковой диагностики.

Сообщается о высоких заработных платах и в других крупных городах России. Например, Волгограде от 125 тысяч рублей составит заработная плата курьера-водителя. Машинист бурильно-крановой самоходной машины в Екатеринбурге может рассчитывать на 100-160 тысяч рублей. Краснодарскому менеджеру по развитию в логистической сфере также обещают 100-160 тысяч.

Ранее стало известно, что многие российские компании стали чаще нанимать бывших сотрудников. Доля работодателей, которые готовы на такие шаги, выросла с 32 до 48 процентов.

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