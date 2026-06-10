Россияне полюбили путешествовать по стране на машине

Количество дальних маршрутов автопутешествий россиян в 2025 году выросло на 52 процента

Россияне полюбили отправляться в поездки по стране на машине — количество дальних маршрутов автопутешествий в 2025 году выросло на 52 процента. Таковы данные исследования аналитиков геосервиса 2ГИС и сервиса бронирования отелей «Отелло», которое оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

По данным источника, большинство опрошенных соотечественников путешествуют на автомобиле два-три раза в год. Пятая часть респондентов (20 процентов) отправляются в автопутешествие раз в месяц, а еще 16 процентов делают это регулярно — два-три раза в месяц.

Авторы исследования также выяснили, что более половины россиян (65 процентов) считают такие поездки полноценным путешествием с заранее запланированным маршрутом и остановками в интересных локациях и городах. Еще 18 процентов расценивают автопутешествие как приключение без четкого плана и составляют маршрут по пути, а для 9 процентов это просто дорога до пункта назначения.

Кроме того, 80 процентов респондентов признались, что планируют такие поездки самостоятельно с помощью геосервисов, 44 процента — советуются со знакомыми, которые уже ездили в этом направлении, 33 процента — ищут идеи в интернете, 16 процентов — прибегают к помощи искусственного интеллекта, а 10 процентов — предпочитают импровизировать.

Ранее стало известно, что житель Ставропольского края отправился в Дубай на купленных за 57 тысяч рублей «Жигулях». По пути он потерял сознание из-за жары и переутомления, однако в итоге доехал до места назначения.

