В США раскрыли последствия атак Ирана

NYT: Все запущенные по базам США на Ближнем Востоке ракеты и дроны Ирана были перехвачены

Все запущенные по базам США на Ближнем Востоке ракеты и дроны Ирана были перехвачены. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на американского чиновника.

Источник издания добавил, что сообщений о жертвах среди американцев и о повреждениях американских баз в регионе в результате иранских атак пока нет.

Кроме того, чиновник отметил, что заявления Корпуса стражей исламской революции (КСИР) о том, что утром 10 июня Иран совершил 21 атаку на американские базы в регионе, не соответствуют действительности.

Ранее Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) на своей странице в социальной сети X сообщило о завершении нанесения ударов по Ирану. Уточняется, что удары наносились по средствам противовоздушной обороны и радарным постом близ Ормузского пролива.