США заявили о завершении ударов по Ирану

CENTCOM заявило о завершении ударов по Ирану

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) на своей странице в социальной сети X сообщило о завершении нанесения ударов по Ирану.

«Силы CENTCOM завершили (нанесение) ударов в целях самообороны по Ирану по приказу верховного главнокомандующего», — говорится в сообщении.

В командовании уточнили, что удары наносились по средствам противовоздушной обороны и радарным постом близ Ормузского пролива.

Ранее CENTCOM сообщило о начале ответных ударов по Ирану вслед за атакой на вертолет Apache. Командование объявило, что удары станут «соразмерным ответом» на атаку на американский вертолет.