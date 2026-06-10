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05:24, 10 июня 2026Мир

США заявили о завершении ударов по Ирану

CENTCOM заявило о завершении ударов по Ирану
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: CENTCOM via X / Reuters

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) на своей странице в социальной сети X сообщило о завершении нанесения ударов по Ирану.

«Силы CENTCOM завершили (нанесение) ударов в целях самообороны по Ирану по приказу верховного главнокомандующего», — говорится в сообщении.

В командовании уточнили, что удары наносились по средствам противовоздушной обороны и радарным постом близ Ормузского пролива.

Ранее CENTCOM сообщило о начале ответных ударов по Ирану вслед за атакой на вертолет Apache. Командование объявило, что удары станут «соразмерным ответом» на атаку на американский вертолет.

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