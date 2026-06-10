США заявили о завершении ударов по Ирану

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) на своей странице в социальной сети X сообщило о завершении нанесения ударов по Ирану.
«Силы CENTCOM завершили (нанесение) ударов в целях самообороны по Ирану по приказу верховного главнокомандующего», — говорится в сообщении.
В командовании уточнили, что удары наносились по средствам противовоздушной обороны и радарным постом близ Ормузского пролива.
Ранее CENTCOM сообщило о начале ответных ударов по Ирану вслед за атакой на вертолет Apache. Командование объявило, что удары станут «соразмерным ответом» на атаку на американский вертолет.