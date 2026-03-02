Боец РФ рассказал о ликвидации не знавших английского языка наемников ВСУ

Боец РФ Шаповалов заявил о ликвидации не знавших английского языка наемников ВСУ

Солдаты группировки войск «Центр» при освобождении Димитрова ликвидировали иностранных наемников, не говорящих по-английски, из числа ВСУ. Об этом сообщил штурмовик Денис Шаповалов, пишет ТАСС.

Военный рассказал, что они пытались общаться с наемниками на английском, но потом им дали команду штурмовать.

«И у нас одна группа отвлекала, делала подавляющий огонь с первого этажа. Наша группа уже, соответственно, заходила с чердака, крыши многоэтажки. Мы их штурмовали, закинули гранатами, штуки три. Услышали крики. Аккуратно заглянули к ним. Смотрим, один перематывается, другой их прикрывает. И, соответственно, мы их ликвидировали», — дополнил боец.

Штурмовик также добавил, что были FPV-налеты противника на мирных граждан. ВС России эвакуировали людей.

Ранее российские бойцы уничтожили группу солдат Вооруженных сил Украины, притворившись их сослуживцами.