Российские бойцы притворились украинцами и уничтожили группу ВСУ

ТАСС: Бойцы ВС РФ, притворившись украинцами, уничтожили группу солдат ВСУ

Российские бойцы уничтожили группу солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), притворившись их сослуживцами. Об этом рассказал командир мотострелкового взвода Игорь Исаев, передает ТАСС.

«Воспользовавшись погодой, (...) быстренько забежали в дом. Противник не сильно бдил в этот момент. Но услышали, что кто-то вошел в подъезде, и стали окрикивать бойцов: "Хто-хто-хто". На это наши ответили, мол, "свiй-свiй, ротацiя"», — рассказал Исаев.

По его словам, украинский язык не являлся для бойцов сложным, а украинские военные, обрадовавшиеся перспективе покинуть свою позицию, были уничтожены.

