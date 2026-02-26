Реклама

Российские бойцы притворились украинцами и уничтожили группу ВСУ

ТАСС: Бойцы ВС РФ, притворившись украинцами, уничтожили группу солдат ВСУ
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские бойцы уничтожили группу солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), притворившись их сослуживцами. Об этом рассказал командир мотострелкового взвода Игорь Исаев, передает ТАСС.

«Воспользовавшись погодой, (...) быстренько забежали в дом. Противник не сильно бдил в этот момент. Но услышали, что кто-то вошел в подъезде, и стали окрикивать бойцов: "Хто-хто-хто". На это наши ответили, мол, "свiй-свiй, ротацiя"», — рассказал Исаев.

По его словам, украинский язык не являлся для бойцов сложным, а украинские военные, обрадовавшиеся перспективе покинуть свою позицию, были уничтожены.

Ранее российский офицер мотострелкового подразделения группировки войск «Север» с позывным Добрыня рассказал об уничтожении диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) колумбийских наемников, которые воевали на стороне

