Российский офицер мотострелкового подразделения группировки войск «Север» с позывным Добрыня рассказал РИА Новости об уничтожении диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) колумбийских наемников, которые воевали на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Наемники были замечены на границе Харьковской области.
«Было принято решение не наносить огневое поражение издалека дронами, а подпустить группу ближе, чтобы либо взять в плен, либо уничтожить из стрелкового оружия», — отмечает Добрыня.
Противник действовал достаточно предсказуемо и попался в ловушку — подготовленный карман-засаду, где их ждали российские военные.
По словам офицера, наемники отказались сдаваться в плен, начался стрелковый бой, но вражеская группа была уничтожена на месте.
При осмотре у них были найдены паспорта граждан Колумбии, документы российские бойцы передали в штаб.
Ранее стало известно о том, что Вооруженные силы России (ВС РФ) заняли населенный пункт Криничное Запорожской области.