05:54, 19 февраля 2026Бывший СССР

Российские военные загнали в ловушку и уничтожили колумбийских наемников

РИА Новости: Российские бойцы ГВ «Север» уничтожили колумбийских наемников ВСУ
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российский офицер мотострелкового подразделения группировки войск «Север» с позывным Добрыня рассказал РИА Новости об уничтожении диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) колумбийских наемников, которые воевали на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Наемники были замечены на границе Харьковской области.

«Было принято решение не наносить огневое поражение издалека дронами, а подпустить группу ближе, чтобы либо взять в плен, либо уничтожить из стрелкового оружия», — отмечает Добрыня.

Противник действовал достаточно предсказуемо и попался в ловушку — подготовленный карман-засаду, где их ждали российские военные.

По словам офицера, наемники отказались сдаваться в плен, начался стрелковый бой, но вражеская группа была уничтожена на месте.

При осмотре у них были найдены паспорта граждан Колумбии, документы российские бойцы передали в штаб.

Ранее стало известно о том, что Вооруженные силы России (ВС РФ) заняли населенный пункт Криничное Запорожской области.

