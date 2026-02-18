Минобороны: ВС РФ заняли населенный пункт Криничное в Запорожской области

Вооруженные силы России (ВС РФ) заняли новый населенный пункт в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине — Криничное Запорожской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Бои за населенный пункт вели подразделения группировки войск «Восток». Российским военным также удалось продвинуться вглубь обороны противника в районах населенных пунктов Александровка, Покровское, Коломийцы Днепропетровской области, Риздвянка, Зеленая Диброва, Любицкое, Розовка, Гавриловка и Горькое Запорожской области.

По данным оборонного ведомства, российской армии на данном направлении противостояли формирования одной штурмовой, двух механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, а также четырех штурмовых полков и бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ).

За сутки на этом направлении противник потерял до 345 солдат, а также несколько единиц техники, включая бронетранспортер, 12 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град». Кроме того, российские военные поразили склад материальных средств ВСУ.

Ранее сообщалось, что российская армия взяла под контроль Харьковку Сумской области, где противник потерял до 210 военнослужащих.