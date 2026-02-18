Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:15, 18 февраля 2026Россия

Российские военные заняли новый населенный пункт в зоне СВО

Минобороны: ВС РФ заняли населенный пункт Криничное в Запорожской области
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы России (ВС РФ) заняли новый населенный пункт в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине — Криничное Запорожской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Бои за населенный пункт вели подразделения группировки войск «Восток». Российским военным также удалось продвинуться вглубь обороны противника в районах населенных пунктов Александровка, Покровское, Коломийцы Днепропетровской области, Риздвянка, Зеленая Диброва, Любицкое, Розовка, Гавриловка и Горькое Запорожской области.

По данным оборонного ведомства, российской армии на данном направлении противостояли формирования одной штурмовой, двух механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, а также четырех штурмовых полков и бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ).

За сутки на этом направлении противник потерял до 345 солдат, а также несколько единиц техники, включая бронетранспортер, 12 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град». Кроме того, российские военные поразили склад материальных средств ВСУ.

Ранее сообщалось, что российская армия взяла под контроль Харьковку Сумской области, где противник потерял до 210 военнослужащих.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский пожаловался на российскую делегацию

    В России придумали новый налог

    Ошибки в документах могут «украсть» часть пенсии. Что надо проверить в своей трудовой

    Кроссовер Azimut получит уникальное для Lada оснащение

    Переговоры по Украине в Женеве завершились

    В сети посмеялись над компьютерами Windows

    Волочкова матом ответила на слухи об операции в клинике для бомжей

    В Кремле назвали ответственного за доклад по результатам переговоров

    Раскрыто число направляемых на службу в МЧС срочников

    Крупная змея забралась в унитаз и попала на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok