Россия
12:16, 18 февраля 2026Россия

Армия России заняла населенный пункт в Сумской области

Минобороны России заявило о контроле над селом Харьковка Сумской области
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российская армия взяла под контроль Харьковку Сумской области. Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Как уточнили в ведомстве, село заняли подразделения группировки войск «Север». Кроме того, бойцы нанесли поражение формированиям пяти бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), двух бригад теробороны, бригады морской пехоты и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Новая Сечь, Волфино, Писаревка, Береза и Мирополье в Сумской области, а также Ветеринарное, Охримовка, Терновая, Казачья Лопань, Кутузовка и Средний Бурлук в Харьковской.

По данным Минобороны России, за сутки Киев потерял в зоне ответственности «Севера» до 210 военнослужащих, 23 автомобиля, два артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы. Уничтожены склад боеприпасов и три склада материальных средств.

16 февраля ведомство отчиталось о контроле над селом Покровка Сумской области. До этого сообщалось, что бойцы группировки Восток заняли Зализничное Запорожской области.

