Минобороны: Армия России заняла Зализничное в Запорожской области

Армия России установила контроль над населенным пунктом в Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны России в сводке о ходе специальной военной операции.

Контроль над поселком установили военнослужащие группировки войск «Восток».

Потери ВСУ за сутки боев в зоне ответственности группировки составили до 420 человек, отметили в министерстве.

Российские войска продолжают наступление по всем направлениям в зоне проведения СВО. Ранее в феврале военное ведомство сообщило о переходе под российский контроль села Чугуновка Харьковской области.