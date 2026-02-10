Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Россия
12:11, 10 февраля 2026Россия

Армия России установила контроль над населенным пунктом Запорожской области

Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Армия России установила контроль над населенным пунктом в Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны России в сводке о ходе специальной военной операции.

Контроль над поселком установили военнослужащие группировки войск «Восток».

Потери ВСУ за сутки боев в зоне ответственности группировки составили до 420 человек, отметили в министерстве.

Российские войска продолжают наступление по всем направлениям в зоне проведения СВО. Ранее в феврале военное ведомство сообщило о переходе под российский контроль села Чугуновка Харьковской области.

