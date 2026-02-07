ВС РФ взяли под контроль село Чугуновка в Харьковской области

Вооруженные силы (ВС) РФ взяли под свой контроль село Чугуновка в Харьковской области. Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

«Подразделения группировки войск "Север" в результате решительных действий установили контроль над населенным пунктом Чугуновка Харьковской области», — сообщается в заявлении Минобороны.

В ведомстве уточнили, что Российская армия также нанесла поражение формированиям одной механизированной и двух мотопехотных бригад Вооруженных сил Украины, а также отряду погранслужбы Украины в районах нескольких населенных пунктов. Среди них оказались Охримовка, Котовка, Белый Колодезь и Малая Волчья. Все они также расположены в Харьковской области.

Ранее Российская армия взяла под контроль Поповку в Сумской области. 5 февраля село заняли подразделения группировки войск «Север». Кроме того, на минувшей неделе бойцы взяли под контроль населенный пункт Зеленое Харьковской области.