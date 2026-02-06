Минобороны России отчиталось о контроле над селом Поповка Сумской области

Российская армия взяла под контроль Поповку Сумской области. Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Как уточнило ведомство, 5 февраля село заняли подразделения группировки войск «Север». Кроме того, на минувшей неделе бойцы взяли под контроль населенный пункт Зеленое Харьковской области.

С 31 января по 6 февраля военнослужащие «Севера» нанесли поражение формированиям четырех бригад и двух полков Вооруженных сил Украины, двух бригад теробороны, бригады Нацгвардии и двух пограничных отрядов погранслужбы. За этот период Киев потерял в зоне ответственности российской группировки более 1415 военнослужащих, 78 автомобилей, 9 орудий полевой артиллерии, 4 пусковые установки реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, 2 боевые бронемашины и танк. Кроме того, уничтожены 3 станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 33 склада боеприпасов и материальных средств.

Ранее Минобороны России отчиталось о взятии под контроль села Староукраинка в Запорожской области. В тот же день ведомство сообщило, что бойцы Южной группировки войск заняли Степановку Донецкой народной республики.