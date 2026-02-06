Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:17, 6 февраля 2026Россия

Армия России заняла населенный пункт в Сумской области

Минобороны России отчиталось о контроле над селом Поповка Сумской области
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российская армия взяла под контроль Поповку Сумской области. Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Как уточнило ведомство, 5 февраля село заняли подразделения группировки войск «Север». Кроме того, на минувшей неделе бойцы взяли под контроль населенный пункт Зеленое Харьковской области.

С 31 января по 6 февраля военнослужащие «Севера» нанесли поражение формированиям четырех бригад и двух полков Вооруженных сил Украины, двух бригад теробороны, бригады Нацгвардии и двух пограничных отрядов погранслужбы. За этот период Киев потерял в зоне ответственности российской группировки более 1415 военнослужащих, 78 автомобилей, 9 орудий полевой артиллерии, 4 пусковые установки реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, 2 боевые бронемашины и танк. Кроме того, уничтожены 3 станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 33 склада боеприпасов и материальных средств.

Ранее Минобороны России отчиталось о взятии под контроль села Староукраинка в Запорожской области. В тот же день ведомство сообщило, что бойцы Южной группировки войск заняли Степановку Донецкой народной республики.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Москве совершено покушение на офицера ГРУ. Что известно о нападении на генерал-лейтенанта Алексеева и розыске киллера?

    США предложили России «похоронить» ядерный договор

    На Олимпиаду в Италии пробились 13 россиян. Среди их соперников — легион бывших соотечественников

    Редкие дельфины-панды попали на видео

    Военкор оценил переход населенного пункта в Сумской области под российский контроль

    В Раде назвали 2026-й годом возвращения России в международный спорт

    Российские дроны пробьют «мангалы» ударным ядром

    В Кремле сообщили о созыве Путиным оперативного совещания с членами Совета безопасности

    Известный актер показал улыбку без зуба и раскрыл неожиданную причину его отсутствия

    На фоне рекордных долгов РЖД начали занимать деньги в юанях

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok