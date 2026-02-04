Реклама

Россия
14:54, 4 февраля 2026Россия

Армия России взяла под контроль населенный пункт в ДНР

Минобороны России заявило о взятии под контроль села Степановка в ДНР
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российская армия взяла под контроль Степановку Донецкой народной республики (ДНР). Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Как уточнили в ведомстве, село заняли подразделения Южной группировки войск. Кроме того, бойцы нанесли поражение формированиям трех бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Приволье, Краматорск, Роскошное, Артем и Константиновка ДНР.

По данным Минобороны России, за сутки Киев потерял в зоне ответственности группировки до 165-ти военнослужащих, 14 автомобилей, 2 боевые бронемашины, 2 орудия полевой артиллерии, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы и станцию радиоэлектронной борьбы. Также уничтожены семь складов материальных средств и горючего.

Ранее ведомство отчиталось о контроле над селом Сухецкое Покровского района ДНР. До этого также сообщалось, что заняты Торецкое и Петровка.

